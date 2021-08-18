Государственная служба статистики обнародовала данные о демографической ситуации в Украине за январь-июнь 2021 года. Смертность населения превысила уровень 2020 года на 21,6%, в том числе в июне - на 4,3%. Об этом сообщает Госстат.

Всего с начала года в Украине умерло 349 041 человек. Это на 62 031 смерть больше, чем за январь-июнь 2020 года, когда умерло 287 010 человек. В том числе в июне умерло 49 077 человек (в июне 2020 года - 47 043 человек).

Кроме того, с начала 2021 года в Украине родилось 132 595 человек (в прошлом году 139 134), миграционный прирост составил 11274 человек (в прошлом году - 7598).

По оценке статистического ведомства, численность наличного населения в Украине на 1 июля 2021 года составляла 41 383 182 человек. С начала 2021 года население Украины сократилось на 205 172 человек (в том числе за июнь - на 25 057 человек).

Ранее в Украине резко ухудшились показатели заболеваемости коронавирусом.