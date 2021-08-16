Продолжительность жизни зависит от питания, образа жизни, наличия хронических заболеваний. Однако на долголетие также могут влиять различные привычки и занятия, считают ученые, передает newsyou.info.

Согласно исследованию, опубликованному в журнале PLOS Medicine, значительно увеличить шансы на долгую жизнь может социальное взаимодействие с людьми, информирует UAINFO.org.

Чтобы определить, в какой степени оно влияет на риск смертности, специалисты провели метааналитический обзор.

Ученые основывались на 148 исследованиях, в которых приняли участие почти 309 тысяч человек. За ними наблюдали около 7,5 лет. Выяснилось, что вероятность выживания увеличивается на 50% для участников с более прочными социальными отношениями. Этот результат был актуален для людей вне зависимости от пола, возраста, исходного состояния здоровья.

"Величина этого эффекта сравнима с отказом от курения и превышает многие хорошо известные факторы риска смертности (например, ожирение, отсутствие физической активности)", – отметили ученые.

Эксперты также считают, что в целом социальная изоляция вредна для человека. При этом необходимы дальнейшие исследования, чтобы точно определить, как можно использовать социальные отношения для снижения риска смертности.

Ранее ученые шокировали заявлением о новом штамме коронавируса.