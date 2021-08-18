Британські винищувачі перехопили російський військовий літак біля чорноморського узбережжя Румунії.

Як і в інших численних подібних випадках, цього разу російський Су-24 не подав плану польоту і не виходив на зв'язок з румунським управлінням повітряного руху. Літак супроводжували, допоки він не покинув району польотної інформації.

Британські винищувачі розташовані в Румунії в рамах місії повітряної поліції НАТО, посиленої після 2014 року у зв'язку з окупацією Росією українського Криму.