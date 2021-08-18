"Опозиційна платформа - За життя" вимагає розпочати новий парламентський сезон з розгляду соціальних законопроектів - Юрій Бойко [ Редактировать ]
Новий парламентський сезон варто почати з соціальних питань. Принаймні, цього вимагатиме опозиція.
Юрій Бойко, народний депутат, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя":
Мы будем требовать вопроса, введения моратория на поднятие тарифов, жесткого контроля за ценами со стороны государства. Вопросы принятия законов для мира на Донбассе - то есть, то что реально волнует людей, а не какие-то политические вещи, которые далеки от народа, которыя вызывают у людей возмущение.
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