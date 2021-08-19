Український військовий літак, який напередодні вилетів до Афганістану, стоїть на оманському летовищі. За даними командування Повітряних сил ЗСУ, афганська сторона не гарантує безпечної посадки в аеропорту. Крім того, досі немає дозволу на зліт і безпечний вихід борту з Афганістану. Тож в Омані наші військові чекають дозволу на евакуацію.

Другий літак, який може вивезти наших земляків, - уже в аеропорту Кабула. Втім підняти його в небо теж немає можливості, адже одна частина летовища закрита, а інша - під контролем іноземних військ. До того ж, обслуговувальні компанії не працюють, тому навіть не можна заправити борт пальним.

Натепер, на евакуацію очікують понад 150 наших земляків та членів їхніх родин.