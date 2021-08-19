Футболист сборной Афганистана погиб, зацепившись за самолет [ Редактировать ]
Источник: Daily Mail
Бывший футболист молодежной сборной Афганистана Заки Анвари погиб, застряв в шасси американского эвакуационного самолета С-17 в отчаянной попытке спастись бегством от талибов.
Заки был среди нескольких человек, которые цеплялись за фюзеляж самолета, экстренно вылетавшего из аэропорта Кабула, сообщает The Daily Mail.
Останки 19-летнего футболиста были обнаружены в колесной нише шасси военно-транспортного C-17 после прибытия в Катар.
Смерть Анвари была подтверждена Генеральным управлением физического воспитания и спорта Афганистана, сообщает Arian News.
Считается, что спортсмен был раздавлен створкой убирающегося шасси. Те, кто остался на внешней стороне фюзеляжа, упали на землю с высоты 100 метров во время взлета самолета – эти ужасные кадры были сняты очевидцами на земле.
Еще на земле были сняты шокирующие кадры, где молодые люди сидят на плавнике под турбиной самолета, когда C-17 разгонялся по взлетно-посадочной полосе. В этот момент молодой футболист вероятно успел спрятаться в нише для убирающегося шасси, что стало фатальным решением.
Многообещающий футболист побежал в аэропорт спустя несколько часов после того, как Кабул был захвачен талибами. Вместе с тысячами других он вышел на взлетно-посадочную полосу и затем уцепился за улетающий самолет ВВС США, несмотря на раздающиеся предупредительные выстрелы.
Футболист молодежной сборной Афганистана Заки Анвари
Позже ВВС США заявили, что пилоты вынуждены были продолжить взлет из-за "быстро ухудшающейся ситуации с безопасностью вокруг самолета".
Подросток ходил в престижную франкоговорящую среднюю школу Esteqlal в Кабуле и был отобран в национальную молодежную сборную в 16-летнем возрасте. Сегодня его друзья и сверстники оплакивали его "невыразимую потерю" в социальных сетях.
В последнем пронзительном посте на Facebook Заки Анвари написал: "Вы художник своей жизни. Не давайте кисть никому!"
Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как возле аэропорта Кабула произошел страшный инцидент – в давке погибло 12 человек. Ужаснувшись от ситуации, которая случилась во время эвакуации, США потребовали от "Талибана" пустить в аэропорт Кабула всех желающих.
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