Бывший футболист молодежной сборной Афганистана Заки Анвари погиб, застряв в шасси американского эвакуационного самолета С-17 в отчаянной попытке спастись бегством от талибов.

Заки был среди нескольких человек, которые цеплялись за фюзеляж самолета, экстренно вылетавшего из аэропорта Кабула, сообщает The Daily Mail.

Останки 19-летнего футболиста были обнаружены в колесной нише шасси военно-транспортного C-17 после прибытия в Катар.

Смерть Анвари была подтверждена Генеральным управлением физического воспитания и спорта Афганистана, сообщает Arian News.

Считается, что спортсмен был раздавлен створкой убирающегося шасси. Те, кто остался на внешней стороне фюзеляжа, упали на землю с высоты 100 метров во время взлета самолета – эти ужасные кадры были сняты очевидцами на земле.

Еще на земле были сняты шокирующие кадры, где молодые люди сидят на плавнике под турбиной самолета, когда C-17 разгонялся по взлетно-посадочной полосе. В этот момент молодой футболист вероятно успел спрятаться в нише для убирающегося шасси, что стало фатальным решением.

Читайте также Эвакуация украинцев из Афганистана: куда обращаться

Многообещающий футболист побежал в аэропорт спустя несколько часов после того, как Кабул был захвачен талибами. Вместе с тысячами других он вышел на взлетно-посадочную полосу и затем уцепился за улетающий самолет ВВС США, несмотря на раздающиеся предупредительные выстрелы.

Футболист молодежной сборной Афганистана Заки Анвари

Позже ВВС США заявили, что пилоты вынуждены были продолжить взлет из-за "быстро ухудшающейся ситуации с безопасностью вокруг самолета".

Подросток ходил в престижную франкоговорящую среднюю школу Esteqlal в Кабуле и был отобран в национальную молодежную сборную в 16-летнем возрасте. Сегодня его друзья и сверстники оплакивали его "невыразимую потерю" в социальных сетях.

В последнем пронзительном посте на Facebook Заки Анвари написал: "Вы художник своей жизни. Не давайте кисть никому!"

Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как возле аэропорта Кабула произошел страшный инцидент – в давке погибло 12 человек. Ужаснувшись от ситуации, которая случилась во время эвакуации, США потребовали от "Талибана" пустить в аэропорт Кабула всех желающих.