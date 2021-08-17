Крім іноземних громадян, полишити Афганістан намагаються і тисячі місцевих. У розпачі люди видираються на крила літаків. Є інформація про 5 загиблих в аеропорту. Що відбувається в країні та як на це реагує світ?

Без квитків, валіз чи планів на майбутнє. Для цих людей головне - вибратися з Афганістану. Тисячі місцевих взяли штурмом аеропорт. Лише подивіться, як у розпачі вони вилазять на крила літаків. Це обліплений людьми американський борт. Воякам навіть довелося відкрити попереджувальний вогонь, щоб мати можливість злетіти.

Уже відомо щонайменше про 5 загиблих в аеропорту. Щоправда, причини смертей - невідомі. Одні кажуть: люди не вижили в тисняві, інші - бачили вогнепальні поранення. Летовище Кабулу зараз контролюють американські воєнні сили. Комерційні рейси не літають відучора. Сюди прибувають лише військові літаки інших держав для евакуації своїх громадян. Києву вже вдалося вивезти з Афганістану 79 людей.

Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України:

Було непросто, дуже важко було забезпечити виліт літака, збір людей, тому що аеропорт перебував усередині в стані хаосу, зовні - в оточенні вже блок-постів представників "Талібану". Відповідно, була дуже складна операція.

Серед евакуйованих - семеро українців, а також громадяни Нідерландів, Хорватії, Білорусі, Афганістану. Ось як зараз виглядають вулиці Кабулу. Скрізь видно талібів з автоматами в руках, вулицями ганяють машини, повні бойовиків. Місцеві бояться грабунку, помсти за співпрацю із Заходом та загибелі від рук фанатиків шаріату.

Борис Джонсон, прем'єр-міністр Великої Британії:

Ми не хочемо, щоб будь-хто у світі визнавав "Талібан" у двосторонньому порядку. Ми прагнемо об'єднаної позиції серед усіх однодумців, щоб ми могли зробити усе можливе, аби не допустити перетворення Афганістану назад на розсадник терору.

Офіційно влада ще не перейшла в руки "Талібану". Але це лише питання часу. Президент Афганістану покинув країну. Таліби збираються створити тут так званий "ісламський емірат", де дотримуватимуться усіх законів шаріату. Серед них - відтинання руки за крадіжку, забиття камінням за подружню зраду та заборона навчання дівчат старших 12 років.