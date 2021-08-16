Отже, найближчим часом таліби оголосять про створення Ісламського емірату Афганістан. Говорять, що війну в країні завершено, і тепер усі житимуть за законами шаріату. Але при цьому обіцяють дозволити жінкам навчатися, працювати і виходити на вулиці без супроводу чоловіка. А публічні страти віднині будуть лише після рішення суду. Яке майбутнє чекає на Афганістан? Далі.

1994 рік. Посткомуністичний Афганістан. У країні триває громадянська війна. У провінціях Гільменд і Кандагар місцеві студенти створюють політично-релігійний рух "Талібан". У перекладі "таліб" означає учень.

Їхня ідеологія проти всього, що популяризує захід, і "за" - об'єднання афганського народу в ім'я Аллаха. За два роки бійці "Талібану" захоплюють Кабул, а попереднього очільника - публічно та жорстоко вбивають.

У тому ж 1996 таліби заявлять про створення нової держави - Ісламський Емірат Афганістан.

У країні запроваджують суворі закони шаріату - це норми, які частково прописані в Корані. І які регулюють Усі сфери життя. Під забороною - телебачення, музика, театри, комп'ютери й будь-які заняття спортом.

За крадіжку людям ампутували руки, за зраду на смерть забивали камінням. Ті правила досі пам'ятають і старше, і молоде покоління.

Катаюн Ахмаді, громадянка Афганістану:

Я прийму талібів, якщо вони не будуть такими, як раніше. Якщо вони змінили свою ідеологією - тоді прийму. Але ніколи не вітатиму тих талібів, які перетворили моє дитинство на кошмар, гіркі сльози й постійний страх.

Жінок таліби позбавили будь-яких прав. Навчання було заборонене, робота теж. Вийти без супроводу чоловіка на вулицю було неможливо. Одяг теж мав відповідати стандартам лише паранджа з невеликим розрізом для очей. Заміж віддавали дівчаток 11-12 років. У селах досі багато жінок не вміють читати й писати. І часто вони зазнавали жорстокого насилля в родинах.

Ака Акарабі, начальник поліції Фар'яба:

Оскільки наше село зараз - під контролем талібів, то саме їхня культура панує в цих районах. Чоловік цієї жінки відрізав їй носа, ми намагаємося його знайти.

Ісламський Емірат Афганістан проіснував п'ять років. Тоді уряд талібів визнали лише три країни: Пакистан, Саудівська Аравія та Об'єднані Арабські Емірати. У 2001 році після теракту на вежі-близнюки, США ввели свої війська в Афганістан. І за кілька місяців режим "Талібану" впав.

Джордж Буш, 43-й президент Сполучених Штатів Америки:

За моїм наказом військові почали завдавати ударів по таборах терористів Аль-Каїди та військових об'єктах талібів. Ці досконало продумані дії спрямовані на припинення використання Афганістану як терористичної бази підготовки "Талібану".

Попри введення американських військ і сил НАТО, таліби поступово відновили, а потім розширили свій вплив. І всі ці 20 років тривала війна з численними втратами. У лютому 2020 США і "Талібан" підписали мирову. А з травня американці і союзники почали виводити свої сили.

І таліби блискавично взяли під контроль всю країну. Самі вони переконують: за ці два роки вони змінилися. Так, вони будуватимуть країну за законами шаріату. Але публічні страти будуть лише за рішенням суду. А жінкам дозволять навчатися, працювати і виходити з дому без чоловіка.

Мавлаві Джанат Гуль Азіз, призначений Талібаном начальник відділу освіти:

Ми не проти освіти хлопчиків і дівчаток. Політика нашої держави за те, щоб люди двох статей могли навчатися в межах законів шаріату. Дівчата будь-якого віку, проте в хіджабі матимуть змогу отримати освіту. Це - не проблема.

Однак чого варті ці обіцянки? Таліби зараз хочуть міжнародного визнання і закликають світових лідерів до діалогу. Але в країні вже відбуваються масові страти, радіо - замість музики цілодобово транслює співи Корану. А в Кабулі таліби зараз замальовують зображення жінок на вітринах магазинів