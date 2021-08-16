В аэропорту столицы Афганистана Кабула находится украинское воздушное судно, которое не может покинуть воздушные ворота. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

По его словам, этот самолет стал вторым украинским лайнером, который не может покинуть столицу Афганистана. Также пока остается неизвестным, сможет ли новый борт из Украины попасть в аэропорт.

Сейчас самая большая проблема в том, что у нас есть борт, который там находится, и который не может вылететь. Он теоретически в какой-то момент сможет вылететь, но сможет ли новый украинский самолет туда прибыть - это пока вопрос без ответа.

Отмечается, что Кулеба назвал ситуацию на территории воздушных ворот критической, так как в случае открытия дверей, на борту будет очень много людей, при этом часть из них могут оказаться опасными. Известно, что Украина может взять на свободные места в самолетах также иностранных граждан.

Читайте также, ситуация в Кабуле обострилась, люди пытаются покинуть страну, штурмуя самолеты. Один полный самолет взлетел, однако из него начали падать пассажиры на лету. Упавшие люди пытались улететь из Кабула, зацепившись за шасси грузового самолета C-17.

Кроме того, в аэропорту столицы Афганистана Кабула из-за страшной давки и хаоса погибли 7 человек. В настоящее время эвакуацию прикрывают американские военные, которые обеспечивают прядок на территории воздушных ворот страны.

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