Число украинцев, которые хотят покинуть Афганистан, возросло до 120. Эвакуация начнется только тогда, когда будут созданы для этого безопасные условия. Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

Речь идет об украинцах афганского происхождения и лицах, работающих по частным контрактам. Со всеми поддерживается связь.

"По состоянию на утро, 120 граждан Украины и члены их семей изъявили желание эвакуироваться из Афганистана", - сообщил спикер МИД.

В аэропорту Кабула находится самолет, который должен вывезти граждан. Вместе с тем, на территории Афганистана начал действовать запрет полетов для гражданских воздушных судов. Сейчас разрешения выдаются только военным самолетам. Параллельно прорабатываются и другие варианты эвакуации. Николенко не уточнил, какие именно.

Куда обращаться для эвакуации

Те украинцы, которые находятся в стране и имеют желание вернуться, должны немедленно сообщить о себе посольству в Таджикистане или Пакистане.

Родственники могут позвонить на "горячую линию" МИД. Тогда дипломаты смогут спланировать самый безопасный вариант помощи.

Читайте также, из-за ситуации в Афганистане еще 74 гражданина Украины хотят покинуть эту страну. Посольства в Таджикистане и Узбекистане прорабатывают пути эвакуации, украинцам, которые хотят покинуть страну, следует обращаться на горячую линию МИД или посольств в Узбекистане и Таджикистане.

Кроме того, США начали переброску дополнительных войск в Кабул, военные будут удерживать аэропорт, помогая эвакуации дипломатов и гражданского персонала. В столицу отправится бригадная группа 82-й воздушно-десантной дивизии Армии.

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