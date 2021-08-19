Недалеко от воздушных ворот столицы Афганистана Кабула погибли по меньшей мере 12 человек. Сейчас с помощью аэропорта проводится эвакуация. Об этом сообщает телеканал Sky News.

Причиной смерти людей стали огнестрельные ранения, а также давка. Также СМИ обнародовали информацию о том, что возле аэропорта были слышны выстрелы и взрывы.

Отмечается, что представители террористической группировки "Талибан" призвали лиц, у которых нет правильно оформленных документов, покинуть территорию аэропорта.

Читайте также, США требуют, чтобы боевики "Талибана" позволили всем гражданам Афганистана, которые хотят покинуть страну, беспрепятственно добраться до аэропорта Кабула. Представитель Госдепартамента заявила, что у "Талибана" есть обязательства перед правительством США.

Кроме того, движение "Талибан" объявило о приостановке вылетов всех самолетов из аэропорта в столице Афганистана Кабуле. Управление гражданской авиации Афганистана заявило, что сейчас сотрудники аэропорта занимаются решением "технических проблем", в частности, проводят уборку на взлетном поле.

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