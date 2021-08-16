Ситуация в Кабуле обострилась, люди пытаются покинуть страну, штурмуя самолеты. Один полный самолет взлетел, однако из него начали падать пассажири на лету. Об этом сообщает Asvaka News Agency.

По данным издания, три человека упали на крыши домов местных жителей. Один из жителей района, куда упали люди, подтвердил это и добавил, что падение произвело"громкий и ужасающий звук". Они погибли.

Как пишет Asvaka News Agency, упавшие люди пытались улететь из Кабула, зацепившись за шасси грузового самолета C-17.

Afghanistan’s tragedy right now in Kabul international airport: Afghan youth on the engine of American plane to leave the country. pic.twitter.com/CoTS8sq9c3 — Muslim Shirzad (@MuslimShirzad) August 16, 2021

Отметим, в аэропорту Кабула утром 16 августа началась давка из-за желающих покинуть страну после прихода к власти в Афганистане движения "Талибан". Они пытались попасть на улетающие из страны самолеты.

Ранее сообщалось, что талибы освободили заключенных крупнейшей тюрьмы Афганистана.

Также мы писали о том, что президент Афганистана объяснил свой побег из страны. По словам Ашрафа Гани, талибы были настроены организовать бойню в столице Афганистана.

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