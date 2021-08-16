І за неофіційною інформацією, американцям довелося тимчасово Припинити евакуацію з Кабула. Літак просто не міг піднятися в небо, бо на злітній смузі натовп людей. Тисячі афганців у розпачі. Вони беруть штурмом летовище, вилізають на крила і шасі літаків. В аеропорту безлад. Працівники та поліція просто втекли зі своїх робочих місць. Є інформація про п'ятьох загиблих. Що зараз відбувається в Кабулі? Світлана Чернецька.

Без квитків, валіз чи планів на майбутнє. Для цих людей головне - вибратися з Афганістану. Тисячі місцевих взяли штурмом аеропорт. У розпачі вони вилазять на крила літаків. Це обліплений людьми американський борт. Воякам довелося відкрити попереджувальний вогонь, щоб злетіти.

Уже відомо щонайменше про п'ятьох загиблих в аеропорту. Щоправда, причини смертей невідомі. Одні кажуть люди не вижили в тисняві, інші, що зірвалися із шасі літака, є й такі, хто бачив вогнепальні поранення.

Летовище Кабула зараз контролюють американські солдати. Комерційні рейси не літають від учора. Сюди прибувають лише військові літаки інших держав - для евакуації своїх громадян.

Бен Воллес, міністр внутрішніх справ Великої Британії:

Ми всі розуміємо, що зараз час має найважливіше значення, кожна година - на рахунку. Наразі йдеться не про те, скільки місць у літаку ми можемо забезпечити, а заявки скількох людей можемо опрацювати.

Більшість працівників посольств у Кабулі вже евакуювали. Ці спорожнілі вулиці, так звана "Зелена зона" у столиці країни. Тут містяться всі дипмісії. Зараз повсюдно видно талібів із автоматами в руках, ганяють машини повні бойовиків.

Місцеві бояться грабунку, помсти за співпрацю із Заходом та загибелі від рук фанатиків шаріату. Розгулялася і вулична злочинність - поліцейські теж тікають із країни.

Рафаелло Пантуччі, експерт із питань Афганістану:

Думаю, що серед джихадистів усього світу з'явиться безсумнівне відчуття перемоги. Мовляв, усе можливе, треба лише продовжувати боротьбу. Нам залишається тільки спостерігати, чи стане Афганістан знову базою для міжнародних терористичних угруповань. Це точно зміцнить та омолодить "Аль-Каїду".

Воєнний конфлікт у Афганістані розпочався із повалення влади талібів у 2001 році. Це сталося після терактів 11 вересня у США. Останніми роками Захід намагався домовитися із талібами. Штати обіцяли покинути країну, якщо бойовики пообіцяють не надавати підтримки терористам. Але перемови провалилися.

Борис Джонсон, прем'єр-міністр Великої Британії:

Ми не хочемо, щоби будь-хто у світі визнавав Талібан у двосторонньому порядку. Воліємо об'єднаної позиції усіх однодумців, аби ми могли зробити все, щоб не допустити перетворення Афганістану назад на розсадник терору.

Таліби збираються створити в Афганістані так званий "Ісламський емірат", де дотримуватимуться усіх законів шаріату. Серед них відтинання руки за крадіжку, забиття камінням за подружню зраду та заборона навчання для дівчат після 12 років.

Офіційно влада ще не перейшла до рук Талібану. Але це лише питання часу. Президент Афганістану покинув країну ще напередодні.