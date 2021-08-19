США требуют, чтобы боевики "Талибана" позволили всем гражданам Афганистана, которые хотят покинуть страну, беспрепятственно добраться до аэропорта Кабула. С таким заявлением выступила представитель Госдепартамента Венди Шерман, сообщает CNN.

Сейчас американские дипломаты ведут прямой диалог с талибами в Кабуле и Дохе.

Мы ясно заявляем им, что ожидаем, что всем американским гражданам, гражданам третьих стран и всем афганцам, которые желают покинуть страну, позволят это сделать безопасно и без преследования.

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Представитель Госдепартамента заявила, что у "Талибана" есть обязательства перед правительством США, в соответствии с которыми боевики не должны препятствовать вылету афганцев из страны. Ранее президент США Джо Байден говорил о планах вывезти до 65 тысяч афганцев.

Вечером 17 августа талибы перестали пропускать в аэропорт граждан Афганистана. По состоянию на 19 августа в аэропорту и около него продолжают находиться тысячи людей.

Между тем как передает Reuters, представители "Талибана" призвали афганцев не собираться возле аэропорта Кабула, а идти домой. Призыв касается людей, у которых нет права на вылет. Движение утверждает, что с 15 августа около аэропорта погибли 12 человек - в результате стрельбы или давки.

Аэропорт Кабула - единственное место, откуда сейчас можно покинуть Афганистан. Сейчас его контролируют американские военные. Контингент составляет порядка 7 тыс. человек.

Как сообщали "Подробности", президент США Джо Байден заявил, что американские военные будут оставаться в Афганистане, до тех пор, пока не будут эвакуированы все американцы, которые стремятся покинуть эту страну. По его словам, это может произойти до 31 августа.