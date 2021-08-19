Под угрозой 7 областей: в Украине объявили штормовое предупреждение [ Редактировать ]
На пятницу, 19 августа, в Украине объявили штормовое предупреждение. Под угрозой 7 областей и оккупированный Крым. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
Так, 19 августа, в юго-восточной части, Харьковской и Полтавской областях грозы, днем местами град и шквалы 15-20 м/с.
На сайте УкрГидрометцентра указано, что завтра дожди и грозы будут в:
- Харьковской,
- Луганской,
- Полтавской,
- Донецкой,
- Днепровской,
- Запорожской,
- Херсонской областях,
- в Крыму.
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