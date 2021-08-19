На пятницу, 19 августа, в Украине объявили штормовое предупреждение. Под угрозой 7 областей и оккупированный Крым. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Так, 19 августа, в юго-восточной части, Харьковской и Полтавской областях грозы, днем местами град и шквалы 15-20 м/с.

На сайте УкрГидрометцентра указано, что завтра дожди и грозы будут в:

Харьковской,

Луганской,

Полтавской,

Донецкой,

Днепровской,

Запорожской,

Херсонской областях,

в Крыму.

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