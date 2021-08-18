Украина отправила в Афганистан еще один самолет для эвакуации граждан [ Редактировать ]
В аэропорту Кабула находится украинский самолет для эвакуации граждан. Еще один вылетел в Афганистан. Об этом сообщил спикер МИД Украины Олег Николенко.
Афганистан хотят покинуть более 150 граждан Украины, сообщил Николенко.
"Отрабатываем два плана: вывоз граждан на самолете, который уже находится в аэропорту Кабула, и эвакуация самолетом Министерства обороны Украины, который улетел сегодня из Киева", - сказал он.
По его словам, есть непосредственные три задачи, которые сейчас решают украинские дипломаты.
"Эвакуация начнется, как только будут решены эти вопросы. Мы надеемся, что это произойдет в ближайшее время", - подчеркнул спикер.
Первая задача - безопасный коридор для доступа в аэропорт, ведь ситуация там остается частично неконтролируемой. Часть аэропорта закрыта, другая часть контролируется иностранными войсками, на подъездах к аэропорту размещается ряд блокпостов.
Вторая задача - безопасная посадка людей на самолет и его техническая подготовка. Третья задача - получение разрешения на взлет и безопасный выход самолета с территории Афганистана.
Ранее Кулеба сделал заявление об эвакуации украинцев из Афганистана.
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