Денієла Крейга визнали найбільш високооплачуваним актором Голлівуду [ Редактировать ]
Денієла Крейга - одного з виконавців ролі Джеймса Бонда, визнали найбільш високооплачуваним актором Голлівуду. Крейг очолив рейтинг американського видання Variety. Нещодавно він отримав гонорар у 100 мільйонів доларів. Актор уклав угоду зі стрімінговим сервісом Нетфлікс на продовження фільму "Ножі наголо".
На другому місці в рейтингу опинився Двейн "Скеля" Джонсон. Актор отримав 50 мільйонів доларів за роль у бойовику "Червоне повідомлення". На третьому місті Віл Сміт. За гру у фільмі "Король Ричард" він заробив 40 мільйонів доларів.
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