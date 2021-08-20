Нещодавно він отримав гонорар у 100 мільйонів доларів

Денієла Крейга - одного з виконавців ролі Джеймса Бонда, визнали найбільш високооплачуваним актором Голлівуду. Крейг очолив рейтинг американського видання Variety. Нещодавно він отримав гонорар у 100 мільйонів доларів. Актор уклав угоду зі стрімінговим сервісом Нетфлікс на продовження фільму "Ножі наголо".

На другому місці в рейтингу опинився Двейн "Скеля" Джонсон. Актор отримав 50 мільйонів доларів за роль у бойовику "Червоне повідомлення". На третьому місті Віл Сміт. За гру у фільмі "Король Ричард" він заробив 40 мільйонів доларів.