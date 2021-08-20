На ежегодном мероприятии Tesla AI Day, проходившем 19 августа, Илон Маск неожиданно анонсировал высокоразвитого робота-гуманоида под маркой Tesla.

После демонстрации трейлера робот самостоятельно вышел на сцену и исполнил удивительно сложный танец. Оказалось, что в сценической версии на самом деле был человек, одетый как робот.

"Очевидно, это был фейк", – подтвердил публике генеральный директор Tesla.

В настоящее время Tesla Bot еще не готов, признался Илон Маск. Однако пообещал, что первый рабочий прототип ожидается уже в 2022 году, а версия для розничных продаж появится годом позднее.

Предстоящий Tesla Bot предназначен для "выполнения опасных и рутинных задач".

Миллиардер уточнил, что идея выпустить робота у него появилась после того, как электромобили Tesla продемонстрировали успехи в автономном вождении. Поэтому взяв за основу технологию искусственного интеллекта, инженеры компании доработали ее и будут использовать в искусственном мозге будущего робота.

Рост Tesla Bot составляет 176 сантиметров, а вес – 56 кг. На голове робота размещен дисплей для вывода полезной информации. Он также снабжен приводами для естественного движения, в том числе "человекоподобными руками".

Tesla Bot включает в себя версию автономной навигационной системы Tesla, которая помогает ему ориентироваться и избегать опасных препятствий. Встроенные средства искусственного интеллекта означают, что он сможет обучаться и адекватно реагировать на инструкции.

"Пожалуйста, сходи в магазин и купи мне следующие продукты", - предложил Маск в качестве примера.

Он также предположил, что робот может выполнять задачи на производственных линиях Tesla. После этого комментария нынешние сотрудники компании наверняка испытали ужас от возможности потерять рабочие места.

Илон Маск считает, что робототехника заменяет все больше и больше рабочих рук, поэтому однажды использование машин на производстве станет необходимостью.

Очевидно, стремясь успокоить тех, кто живет в страхе перед мрачным будущим, когда роботы захватят Землю и уничтожат человечество, Маск пошутил, что Tesla Bot был разработан специально с ограничением максимальной скорости в 8 км/ч, "чтобы вы могли убежать от него". Хотя не стоит бояться гуманоида Tesla Bot – он будет дружелюбным.

Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как автопилот Tesla оказался смертельно опасным. Также недавно Boston Dynamics продемонстрировали, как их роботы выполняют паркур и сальто.

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