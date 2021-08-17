Автопилот Tesla оказался смертельно опасным [ Редактировать ]
Источник: Unsplash
Управление по расследованию дефектов (ODI) Национального управления безопасности дорожного движения США (NHTSA) начало предварительную оценку системы автопилота Tesla.
В отчете отмечается, что большинство инцидентов произошло после наступления темноты и касалось типичных мер контроля на месте происшествия, таких как мигающие огни для служб быстрого реагирования, дорожные конусы и световые табло для стрел.
Было подтверждено, что все задействованные автомобили Tesla находились в режиме автопилота или круиз-контроля, когда происходили аварии.
Не рекомендуется покидать место водителя при активации автопилота Tesla
Согласно расследованию, с января 2018 года было выявлено 11 случаев, когда различные модели Tesla сталкивались с другими транспортными средствами в процессе автономного вождения.
В результате аварий, связанных с некорректной работой автопилота, 17 человек получили травмы и один человек погиб. Три из 11 аварий произошли в Калифорнии.
Расследование включает в себя систему SAE Level 2 ADAS (автопилот) на автомобилях Tesla 2014-2021 годов моделей Model S, 3, X и Y, охватывающие около 76,5 тысяч автомобилей.
Особое внимание будет уделено технологиям и методам, используемым для мониторинга и помощи водителю при использовании автопилота.
Исследователи также будут изучать точность обнаружения объектов, событий и реагирования на них Tesla в режиме автопилота, чтобы установить причину сбоя в работе автономного вождения.
Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как Tesla обещала улучшить работу автопилота. Также ранее Tesla с пьяным водителем на автопилоте уходила от полицейской погони.
по теме
Постраждалих з понівечених автівок діставали рятувальники за допомогою спецобладнання
Аварія на залізничному переїзді - неподалік села Покровське Полтавської області водій вантажівки проігнорував звуковий сигнал і поїхав на червоне світло, і саме в цей момент у нього врізався товарний потяг з військовою технікою
Lamborghini Countach, которому в этом году исполняется 50 лет, является одним из величайших суперкаров всех времен
Автобус їхав у бік Будапешту - в салоні перебувало понад 50 пасажирів
Составлен рейтинг ТОП-10 стран, где покупка и обслуживание автомобиля стоит очень дорого