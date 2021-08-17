Управление по расследованию дефектов (ODI) Национального управления безопасности дорожного движения США (NHTSA) начало предварительную оценку системы автопилота Tesla.

В отчете отмечается, что большинство инцидентов произошло после наступления темноты и касалось типичных мер контроля на месте происшествия, таких как мигающие огни для служб быстрого реагирования, дорожные конусы и световые табло для стрел.

Было подтверждено, что все задействованные автомобили Tesla находились в режиме автопилота или круиз-контроля, когда происходили аварии.

Не рекомендуется покидать место водителя при активации автопилота Tesla

Согласно расследованию, с января 2018 года было выявлено 11 случаев, когда различные модели Tesla сталкивались с другими транспортными средствами в процессе автономного вождения.

В результате аварий, связанных с некорректной работой автопилота, 17 человек получили травмы и один человек погиб. Три из 11 аварий произошли в Калифорнии.

Читайте также Tesla сходит с ума в полнолуние (видео)

Расследование включает в себя систему SAE Level 2 ADAS (автопилот) на автомобилях Tesla 2014-2021 годов моделей Model S, 3, X и Y, охватывающие около 76,5 тысяч автомобилей.

Особое внимание будет уделено технологиям и методам, используемым для мониторинга и помощи водителю при использовании автопилота.

Исследователи также будут изучать точность обнаружения объектов, событий и реагирования на них Tesla в режиме автопилота, чтобы установить причину сбоя в работе автономного вождения.

Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как Tesla обещала улучшить работу автопилота. Также ранее Tesla с пьяным водителем на автопилоте уходила от полицейской погони.