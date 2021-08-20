Государственная служба статистики Украины обнародовала данные о количестве умерших с указанием причин за январь-июнь 2021 года. С начала года умерло 349 041 человек, в том числе в июне - 49 077 человек. Об этом сообщает Госстат.

По данным статистического ведомства, наиболее частая причина смерти с начала года - болезни системы кровообращения, от которых умерло 217 894 человек, в том числе от ишемической болезни сердца - 152 062 человек, от цереброваскулярных болезней (инсульта) - 41 834 человек.

По официальной информации, злокачественные новообразования (рак) - 36 441 граждан, от COVID-умели 35674 человек (в т.ч. в июне - 1762 человек).

По данным Госстата, за январь-июнь инфекционные и паразитарные болезни стали причиной смерти 3223 человек, среди них туберкулез - 1499 , от СПИДа умерло 1167 украинцев.

Болезни органов дыхания стали причиной смерти 11799 человек (в т.ч. грипп и пневмония - 9204 человек). Болезни органов пищеварения стали причиной смерти 12188 человек.

Кроме того, 13610 украинцев погибли в результате внешних причин. Среди них транспортные несчастные случаи стали причиной смерти 1481 граждан, утопление - 565, гибель на пожаре - 714, случайное отравление (кроме алкоголя) - 858, отравление алкоголем -980, самоубийства - 2988, умышленные убийства - 635.

Ранее в Украине резко ухудшились показатели заболеваемости коронавирусом.