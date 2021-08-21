"Крымская платформа": кто представит НАТО на саммите [ Редактировать ]
В понедельник, 23 августа, руководство военного альянса НАТО будет представлено на саммите "Крымской платформы" заместителем генерального секретаря Мирчей Джоанэ. Об этом сообщается на сайте НАТО.
Он приедет в понедельник и останется на празднование Дня независимости.
Джоанэ будет находиться в Киеве 23-24 августа. Он примет участие в инаугурационном саммите "Крымской платформы" и выступит на панельной дискуссии "Угрозы Азово-Черноморскому региону как вызов международной безопасности: консолидация усилий и пути решения".
А 24 августа примет участие в праздновании 30-летия независимости Украины. И встретится со спикером Рады Дмитрием Разумковым, вице-премьером по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексеем Резниковым, секретарем СНБО Алексеем Даниловым и нардепами.
Ранее сообщалось, что количество участников саммита выросло.
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