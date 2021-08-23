На Сході країни знову втрати [ Редактировать ]
Один український захисник загинув на Сході країни минулої доби. Це військовий 28-ї Окремої Механізованої Бригади - лейтенант Юрій Михайлов. Ворог п’ть разів обстрілював позиції українських армійців.
Поблизу Луганська накривав з автоматичних станкових гранатометів. А біля Мар'їнки - з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Також армійці зафіксували ворожий безпілотник, який перетнув лінію розмежування. На атаки супротивника українські захисники відкривали вогонь у відповідь. Про військові будні оборонців - Ігор Левенок.
Передова під Горлівкою. Світання. Час, коли у мирній Україні люди ще додивляються сни, тут робота у розпалі. Бо саме зараз - ворог починає гатити з різних калібрів.
Застосовують і стрілецьку зброю, і великокаліберні кулемети, і гранатомети СПГ, РПГ. Буває, що кидають і так звані перекрути. На РПГ накручують 82 калібра міну і здійснюють постріли в нашу сторону.
Армійці видивляються звідки веде вогонь супротивник. Давати відповідь треба із розумом, бо часто ворог провокує пострілами, аби виявити вогневі точки наших бійців.
Анатолій, військовослужбовець Збройних сил України:
Особливо ранком і ввечері, і вночі, а вдень дуже рідко. На тому тижні були міномети вдень. А так вдень тільки стрілецька зброя, ну і снайпери працюють вдень.
Ілля на фронті з 2015. До війни працював ветеринаром. Удома родина, троє дітей. Чоловік неговіркий. На руці татуювання - тризуб у стародавньому орнаменті. Зробив, коли пішов воювати.
Ілля, військовослужбовець Збройних сил України:
Це ще з 2015-го року в мене було бажання зробити його. Тризуб - це воля, а ми - вільні люди. Україна переможе! Із Днем Незалежності всіх.
Але ж боротьба за незалежність ще триває. Ілля каже: він тут виборює країну не тільки для себе.
Ілля, військовослужбовець Збройних сил України:
Мої діти повинні жити у вільній і незалежній державі під назвою Україна. І тому я знаходжуся зараз тут і буду знаходитися. Поки ворог не покине нашу землю.
по теме
Передова під Горлівкою. Світання. Час, коли у мирній Україні люди ще додивляються сни, тут робота у розпалі. Бо саме зараз - ворог починає гатити з різних калібрів
Минулої доби противник 9 разів відкривав вогонь. Вів обстріли поблизу Новоолександрівки та Кримського. Атакував зі стрілецької зброї, мінометів 120 калібру та гранатометів
Минулої доби противник 6 разів відкривав вогонь. Вів обстріли поблизу Новоолександрівки та Кримського. Атакував зі стрілецької зброї, мінометів 120 калібру та гранатометів
Біля Кримського застосував 120 міномети. Зі стрілецької зброї провокував неподалік Новоолександрівки. А поблизу селища Нью-Йорк ударив із гранатометів
Поблизу Водяного ворог двічі застосував заборонену артилерію та міномети. У напрямку Невельського бив із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї