Один український захисник загинув на Сході країни минулої доби. Це військовий 28-ї Окремої Механізованої Бригади - лейтенант Юрій Михайлов. Ворог п’ть разів обстрілював позиції українських армійців.

Поблизу Луганська накривав з автоматичних станкових гранатометів. А біля Мар'їнки - з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Також армійці зафіксували ворожий безпілотник, який перетнув лінію розмежування. На атаки супротивника українські захисники відкривали вогонь у відповідь. Про військові будні оборонців - Ігор Левенок.

Передова під Горлівкою. Світання. Час, коли у мирній Україні люди ще додивляються сни, тут робота у розпалі. Бо саме зараз - ворог починає гатити з різних калібрів.

Застосовують і стрілецьку зброю, і великокаліберні кулемети, і гранатомети СПГ, РПГ. Буває, що кидають і так звані перекрути. На РПГ накручують 82 калібра міну і здійснюють постріли в нашу сторону.