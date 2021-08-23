Парашутисти станцювали гопак у небі до Дня незалежності України [ Редактировать ]
Подарунок до Дня Незалежності. Артисти та парашутисти станцювали український гопак на землі й у небі. Дійство відбулося на аеродромі села Майське, що на Дніпропетровщині в рамах свята "Вільне небо". Детальніше Сергій Бордюжа.
Ми починаємо проект гопак на землі та в небі. Хай щастить! З Богом! Поїхали!
Унікальне для України дійство відбулося відразу і на землі. І в небі. Поки артисти витанцьовували гопак на сцені...
У небі виробляли викрутаси парашутисти.
Чотирнадцять професійних спортсменів з усіх куточків країни до фінального танку готувалися весь тиждень.
Олексій Самойлов, парашутист:
Самое труднее - мы совершили прыжок в шароварах. И ребята, которые прыгали в шароварах, конечно это совершенно другая аэродинамика, новая, которая раньше не была даже испытана. Но все равно совершили это, прыжок. Все сложили. И все получилось замечательно.
Наймолодший серед артистів-парашутистів п'ятнадцятирічний Денис Богуцький. Хлопець зізнається: танцювати гопак не вміє.
Тому що не танцор…
Проте залюбки зробив це в небі. Як міг.
Денис Богуцький, парашутист:
Гопак в небі це трошки по-другому. Тому що там тобою якби править поток. А не твої якби сили. Там ти якби правиш собою, руками і ногами. Тобі там не надо стрибати. Тобі там надо просто держати руки так як треба просто.
Гопак на землі й у небі організатори називають арт-перформансом.
Владислав Лебєдєв, керівник проєкту:
Це мабуть воздушна, воздушний балет. Повітряний балет. Но в Україні нема фахових спеціалістів по повітряному балету. Ми це тільки осваїваємо. Понімаєте, розумієте. Тому це перший крок.
А ще учасники проєкту виклали в небі цифру тридцять і серце. Кажуть, це зізнання в любові до України. І привітання з Днем незалежності. Приземлилися парашутисти з величезним прапором. Який потім урочисто підняли над аеродромом.
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