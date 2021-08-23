Свій саміт провели і перші леді. Доки чоловіки вирішували кримську проблему, жінки зосередилися на гуманітарних питаннях. Яких саме - дізналася Ірина Розова.

Такого ще не було. Перших леді та джентльменів зібрали на міжнародному саміті в українській столиці! Місце проведення, заповідник Софія Київська, організатори обрали не випадково. Саме тут зростала Анна Ярославна - князівна та французька королева. Вона стала прообразом сучасних перших леді.

Поділитися досвідом без політики у Київ приїхали перші леді Сербії, Литви, Латвії та Лівану. Починається дискусія із вступної промови засновниці саміту - Олени Зеленської.

Олена Зеленська, перша леді України:

Якщо раніше перших леді часто сприймали як яскравий протокольний додаток до глави держави, то зараз всі нарешті бачать це самостійні, самодостатні, впевнені особистості. Не об'єкт для пліток та обговорень, а реальна сила - м'яка, але сила, якщо раніше темами соціальної дискусії, суспільної дискусії це частіше були наші сукні і зачіски, то тепер частіше це наша робота в сферах безбар'єрності, рівних можливостях в доступі до освіти, медичних послуг, захисту довкілля.

Із запрошених гостей приїхати до Києва змогли не всі. Дехто з перших леді на підтримку проєкту записав відеозвернення.

Гілларі Клінтон, перша леді США (1993-2001):

У нас є безпрецедентна можливість служити своїй країні, використовувати ресурси і стосунки, що є у вашому розпорядженні, щоби братися за важливі проєкти і робити внесок у здоров"я та добробут свого суспільства.

Далі говорили, як долали кризові ситуації за часи ковіду в своїх країнах. Декому вдалося перетворити кризу на нові можливості.

Діана Науседєне, перша леді Литовської Республіки:

Ми налагодили випуск вакцини в рекордно короткий, стислий час, і те, що раніше робилося протягом двох років, нам вдалося розвити буквально за два місяці.

За задумом - саміт має стати традицією. І збиратиметься "м'яка сила" разом не лише для обміну досвідом, а для реалізації спільних соціальних проєктів.

Марія Єфросиніна, почесний посол ООН у галузі народонаселення в Україні, модераторка саміту:

За часів, як Олена Зеленська стала першою леді ми багато чого домоглися з питань боротьби гендерно-зумовленим домашнім насильством завдяки тому, що, мабуть впливає вона на чоловіка було дуже оперативно в нас прийнято і закон про протидію насильству і багато видано наказів, які зараз привели в дію місцеві влади в кожному місці зобов'язуючи їх виносити проблеми домашнього насильства, як одні з пріоритетних.

Необхідність дискусії серед перших леді підтримали й джентльмени.

Віктор Ляшко, міністр охорони здоров'я України:

Є питання там, де не завжди політичні й управлінські рішення вирішують багато глобальних проблем і коли ми говоримо про те, де повинна з'являтися ця м'яка сила там повинен з'являтися лідер, який зможе промотивувати, або розповідати, то саме такі Саміти це і повинні вирішувати.

Долучилися до саміту й голлівудські зірки. Так, до Софії Київської завітала канадська акторка українського походження - Кетрін Винник.

Кетрін Винник, акторка:

Це мій перший раз тут в Україні, перший раз. Я закохана в Україну. Це дуже гарна країна. Я була в "Пласті", тому можу назвати себе "пластункою" та "сестричкою". Особисто для мене - честь приїхати сюди та мати шанс узяти участь у святкуванні разом з Україною, яку я побачила вперше. Тут і мої батьки, в яких ювілей - 50-річчя їхнього шлюбу. Ось там моя мама! Привіт, мамо! І я як українка, бо я виросла в канадсько-українській родині, розумію важливість українсьскої культури та традицій.

Аби посилити інститут Перших леді та джентльмени наприкінці саміту всі учасники підписали декларацію про об'єднання зусиль у сфері гуманітарної політики.