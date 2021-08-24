Во вторник, 24 августа, президент Украины Владимир Зеленский перед парадом ко Дню независимости выступил с речью.

Так, Зеленский отметил, что Украина - молодая страна с тысячелетней историей.

Основные цитаты:

В день зарождения Киевской Руси мы будем отмечать начало нашей государственности

Мы вернем выдающихся украинцев, которые умерли за границей

Не дадим оккупировать нашу историю и наших героев, которые победили нацизм

Впервые за 30 лет завод "Антонов" стоит для страны 3 самолета. Строятся танки и вертолеты

Сильная страна не должна проситься в международные сообщества, ее должны приглашать

Люди из Донбасса вернутся, а нас будет разделять только накрытый стол, за которым будем праздновать силу нашей страны

Гражданами Украины являются россияне, татары, ромы, грузины азербайджанцы, чеченцы, арабы и др. Наша сила в многогранности

Все мы сильные, свободные и независимые

Также он заявил о необходимости единства украинского народа. По его словам, ни один внешний враг не нанес Украине большего удара, чем сами украинцы из-за внутренних распрей.

По его словам, единственное, что может разделять украинцев - "это щедро накрытый стол, где мы вместе обязательно поднимем тост за то, что мы стали сильной страной".

Но не менее важно нам понять, как ей остаться. Мы все много спорим о прошлом, а это означает, что мы не делаем выводы из собственной великой истории. Потому что ни один враг не нанес нам большего удара, чем наши собственные распри. В чем сила украинского народа? В украинском народе.

Ранее мы писали о том, как военные готовятся к параду ко Дню Независимости.

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