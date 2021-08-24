Рада одобрила закон о большом гербе [ Редактировать ]
Во вторник, 24 августа, Верховная Рада Украины в первом чтении одобрила президентский законопроект о большом Государственном гербе Украины.
Соответствующее решение поддержали 257 депутатов на заседании парламента.
Как сообщали "Подробности", 22 августа Ангела Меркель посетит Киев, где проведет встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.
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