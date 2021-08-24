Іще одне свято. Президент просить парламент зробити вихідним 28 липня День Української державності. Про його започаткування Володимир Зеленський оголосив перед парадом на Хрещатику. А до депутатів звернувся під час урочистого засідання.

Утім, сьогодні на порядку денному у них було лише одне питання, яке сам президент і вніс до Ради із позначкою "невідкладно". Це Великий державний герб України. Як голосували - бачила Анна Каменєва.

1991 рік. 24 серпня. Під стінами верховної ради тисячі українців скандують "Незалежність". А тут, у цій залі, майже 4 сотні депутатів вирішують долю України.

30 років по тому у цих стінах і тодішні, і нинішні депутати збираються - на урочисте засідання.

Одинадцятирічні Марк і Роман - одні з сьогоднішніх прапороносців.

Марк і Роман Уришеві, учасники урочистого засідання Верховної Ради України:

Ми заносили прапор України в Верховну Раду. Емоції в нас були чудові, нам дуже сподобалося. - Ще повернетесь сюди? - Так. - Як хто? - Як депутати.

А поки хлопці лише мріють про ці звання, у залі найпершим депутатам України - дякують за незалежність.

Володимир Зеленський, президент України:

Ми не забули, якого ми роду, а отже нам точно усміхнеться доля, а наша доля - наша доля - це наш герб. Вона закарбована тисячу років тому на тризубі великого київського князя Володимира, що є і сучасним гербом України. Це є простий шифр з чотирьох букв. Це "воля". Воля. Бо наша доля - бути вільними.

Дмитро Разумков, голова Верховної Ради України:

Я впевнений що з цих стін де народився акт проголошення Незалежності України, ніколи не вийде документ, який буде порушувати територіальну цілісність або здавати національні інтереси.

Після усіх урочистостей та спільного фото, нардепи знову повернулися до зали. Аби на позачерговій сесії розглянути законопроект про Великий державний герб України.

Олександр Корнійчук, народний депутат, "Слуга народу":

Великий державний герб - це важливий символ, який наші отци-основатєлі, які просили їх так не називати, написали в конституції, в 20 статті, яку я хочу нагадати можна змінити тільки референдумом. Давайте спробуємо виконати волю конституції.

Та проти саме такого гербу виступили... ті самі депутати перших скликань та опозиція

Ганьба, ганьба. - Шановні колеги, не кричіть і не ламайте Раду.

Ірина Геращенко, народний депутат, "Європейська солідарність":

Якщо сьогодні депутати першого скликання, які голосували за незалежність - говорять нам що цей політичний вінегрет, який ви внесли до сесійної зали - це ганьба, давайте їх почуємо.

Ярослав Железняк, народний депутат, "Голос":

Якщо ми робимо якісь державницькі речі, вони повинні мати консенсус.

Обурює опозиціонерів і поспіх з ухваленням гербу.

Юрій Бойко, народний депутат, співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя":

Вызывает много вопросов у наших избирателей, люди задают вопросы, почему именно такой герб, не было обсуждения в обществе, не было какой-то дискуссии общественной, поэтому такой быстро давайте под эту дату - как в худших традициях как критикуют нынешняя власть коммунистическое общество, так вот в этих традициях взяли и засунули этот герба, рассмотрение герба на заседание внеочередное.

Та все ж проект ухвалили у 1 читанні. До другого чекають пропозицій від усіх фракцій. Адже, щоб закон про великий герб повністю ухвалити, треба вже 300 голосів.