Дисципліну опановуватимуть усі - від початкової школи до університету.

Китайські школярі відтепер вивчатимуть "Думки Сі Цзіньпіна". Такий предмет внесли до навчальних програм. Дисципліну опановуватимуть усі - від початкової школи до університету.

Передбачають, що новий предмет буде спрямований на виховання любові до країни, Комуністичної партії Китаю та соціалізму.

Нагадаю, Сі Цзіньпін очолює Комуністичну партію Китаю і є головою КНР з 2013 року. У 2016-му йому офіційно присвоїли титул "основного" лідера.