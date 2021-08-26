У Китаї школярі вивчатимуть "Думки Сі Цзіньпіна" [ Редактировать ]
Китайські школярі відтепер вивчатимуть "Думки Сі Цзіньпіна". Такий предмет внесли до навчальних програм. Дисципліну опановуватимуть усі - від початкової школи до університету.
Передбачають, що новий предмет буде спрямований на виховання любові до країни, Комуністичної партії Китаю та соціалізму.
Нагадаю, Сі Цзіньпін очолює Комуністичну партію Китаю і є головою КНР з 2013 року. У 2016-му йому офіційно присвоїли титул "основного" лідера.
по теме
У Олега Царева и его супруги Ларисы четверо детей: Максим (11 мая 1995), Ольга (2 октября 1999), Екатерина (11 октября 2003), Игорь (1 апреля 2008). Двое старших детей живут и учатся в Великобритании.
Про це і не тільки в ексклюзивному інтерв'ю Олексія Ліхмана з президентом України та його дружиною
Ангела Меркель відвідає Україну з одноденним візитом - які питання планують розглянути?
В субботу, 21 августа, в Украину прибыл премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили
В 2015 году семьям в Китае разрешили иметь двух детей. В июле этого года в КНР решили отменить штрафы и другие санкции за рождение третьего ребенка