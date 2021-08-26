Соединенные Штаты Америки не планируют завершать эвакуацию из Афганистана через 36 часов. Об этом сообщает пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби в Twitter.

Она продлится до запланированного конца операции.

Операция по эвакуации из Кабула не завершится через 36 часов. Мы продолжим эвакуировать как можно больше людей до конца миссии.

Отметим, что до этого телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что Вашингтон намерен завершить эвакуацию из Афганистана в течение 36 часов. При этом операция сосредоточится на том, чтобы вывезти еще около 1800 местных афганских сотрудников посольства США, которые еще должны добраться до аэропорта.

Напомним, что 15 августа власти США заморозили государственные резервы правительства Афганистана в американских банках, чтобы к ним не смогли получить доступ представители движения "Талибан". В связи с этим еще на прошлой неделе США отменили поставку долларов в Афганистан.

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