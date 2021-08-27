За прошлые сутки, 26 августа, в Украине зафиксированы 2032 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 127, медработников - 46). Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.



За прошлые сутки:

госпитализированы - 838 человек;

летальных случаев - 66;

выздоровели - 1253 человека.

За сутки протестировано:

методом ПЦР - 23049 человек,

методом ИФА - 7219 человек,

экспресс-тестами - 23218 человек.

За все время пандемии в Украине:

заболело - 2 280 203 человек;

выздоровели - 2 204 682 человек;

летальных случаев - 53 632;

проведения ПЦР-тестов - 11 903 521.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (262), Харьковской (195), Донецкой (127), Херсонской (124) и Черновицкой (123) областях.

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Кроме того, Американские ученые изучили две мРНК-вакцины от коронавируса производства компаний Moderna и Pfizer, чтобы проверить, какая из них более эффективна против коронавируса штамма "Дельта". Исследование проводилось с участием более 50 тысяч пациентов при участии клиники Мэйо.

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