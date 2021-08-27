Согласно нескольким научным работам, уже за 14 лет до смерти в организме человека начинаются характерные физиологические изменения. Как правило, невооруженным глазом они не видны, для их выявления нужны специальные исследования, сообщает РИА "Новости".

В 2006 году биологи из Калифорнийского университета (США) наблюдали за плодовыми мушками-дрозофилами - 2828 самками и двумя самцами. Ученые заметили одну странность: если самка начинала откладывать меньше яиц, то в скором времени умирала. Причем зависимость работала как для совсем молодых особей, так и для старых.

В 2012 году исследователи выявили подобную закономерность и у самцов плодовых мушек. Перед смертью они хуже спаривались. Независимо от возраста у части насекомых, которым предстояло вскоре умереть, репродуктивная функция была слабее, чем у ровесников. При этом внешне мушки выглядели здоровыми.

Позднее сразу несколько команд ученых обнаружили связь между падением репродуктивной функции и скорой смертью. Исследователи пришли к выводу, что в преддверии близкой кончины наступает особый период, который можно определить по физиологическим изменениям в организме. Назвали его "спиралью смерти".

Ученые предположили, что снижение фертильности неверно считать универсальным признаком скорой гибели для всех видов, в частости для людей.

В августе 2021 года один из таких вероятных признаков обнаружили датские и шведские ученые, проанализировав физиологические параметры, а также данные о здоровье и образе жизни почти 2,5 тыс. соотечественниц, родившихся между 1908 и 1952 годами.

Участницам исследований дважды измеряли рост - в возрасте 44-47 лет и спустя 10-13 лет. В среднем за указанный период женщины стали ниже на 0,8 сантиметра, что считают нормой. "Укорачивание", как правило, связано с уплощением позвоночных дисков, искривлением спины и компрессионными переломами.

Ученые обратили внимание на то, что с каждым сантиметром потерянного роста увеличивается риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний. Правда, эта зависимость характерна только для женщин.

Однако у немногочисленной группы участниц рост уменьшился на 14 см. И большинство из них умерло в следующие 19 лет после второго измерения. Вывод: значительное уменьшение роста коррелирует с почти двукратным повышением риска смерти от сердечно-сосудистых болезней.

Так, каждый потерянный сантиметр увеличивал шанс умереть от инфаркта или инсульта на 14% у шведок и на 21% у датчанок. При уменьшении более чем на 2 см показатели вырастали до 74 и 80 процентов соответственно.

О физиологических изменениях у мужчин и женщин, которые являются неочевидными признаками близкой кончины, сообщили также французские и британские исследователи.

Ученые 9 лет наблюдали почти за 6 тыс. добровольцев в возрасте от 35 до 55 лет. Периодически оценивали скорость их ходьбы, время вставания со стула, силу хвата, а кроме того, привычные действия, которые ежедневно выполняет каждый здоровый человек: одевание, приготовление пищи или покупку продуктов.

В конце 2019-го исследователи подсчитали количество смертей среди испытуемых и соотнесли с собранными данными. Оказалось, чем сложнее даются рутинные действия, тем выше риск умереть в ближайшие несколько лет. Так, постепенное увеличение времени подъема со стула начиналось в среднем за 10 лет до смерти, а трудности в быту - примерно за 4 года.



Кроме того, снижение скорости ходьбы увеличивает риск скорой кончины на 22%, проблемы с силой хвата - на 15%, а с подъемом со стула - 14%. На 30% повышается риск умереть, когда у человека начинаются сложности в повседневной жизни. На графике показано, что у погибших участников исследования, скорость ходьбы уменьшалась быстрее, чем у тех, кто остался жив. Снижение этого показателя начиналось примерно за 10 лет до смерти.

Ученые считают, что если вовремя проводить подобные анализы двигательной активности, можно снизить смертность среди людей старше 60 лет.

В Эксетерском университете (Великобритания) пришли к выводу, что верный признак приближающейся смерти - резкое снижение артериального давления. Специалисты проанализировали электронные записи 46 тыс. британцев, скончавшихся в 60 лет и старше.

Выяснилось, что у большинства примерно за 14 лет до кончины начинало снижаться давление. Симптом наблюдали и у принимавших препараты от гипертонии, и у тех, кому терапия не требовалась. Таким образом гипотонию можно считать маркером скорой смерти, правда, это относится лишь к людям старше 60 лет.

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