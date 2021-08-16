Инфаркт миокарда представляет собой одну из форм ишемической болезни сердца, которая сопровождается отмиранием клеток миокарда, передает newsyou.info.

Миокард представляет собой сердечную мышцу, составляющую основную часть массы сердца. Ее отмирание обусловлено недостаточным кровоснабжением. Инфаркт миокарда наступает в течение первых 10-15-ти минут сердечного приступа. Поэтому крайне важно оказать срочную и качественную медицинскую помощь. Правда, сперва нужно убедиться: нависает ли угроза над миокардом?

Предвестники инфаркта

При сердечном приступе, грозящем инфарктом миокарда, наблюдаются следующие симптомы.

Острая боль за грудиной, в левой лопатке и плече, иногда боль распространяется на область шеи, зубов, живота и пальцев;

Головокружение;

Озноб;

Слабость;

Холодный пот;

Резкое побледнение кожи;

Нехватка воздуха;

Резке повышение/снижение артериального давления;

Учащение пульса;

Чувство страха и паники;

Кашель;

Тошнота.

Для инфаркта миокарда также типична полная остановка сердца.

В первую очередь необходимо вызвать скорую помощь. До приезда врача позаботьтесь о пострадавшем. Если вы стали жертвой инфаркта - не поддавайтесь панике. Примите следующие меры.

Откройте входную дверь, чтобы не пришлось встречать медиков, или они смогли пройти в случае потери вами сознания;

Откройте окна/включите кондиционеры, чтобы улучшить поступление воздуха;

Положите под язык капсулу/таблетку нитроглицерина. Таким образом лекарство быстрее попадет в кровь и снимет боли. Альтернативой нитроглицерину служит аспирин (300 мг). Разжуйте таблетку аспирина. Это поможет разжижить кровь и смягчить симптомы приступа.

Прилягте или сядьте. Под голову и туловище необходимо подложить подушку или любой подходящий предмет. Верхняя часть тела должна быть приподнята. Согните ноги в коленях. В таком положении удается облегчить работу сердца.

Постарайтесь расслабиться и настроить себя на положительный исход события. Думайте о позитивных вещах. Дожидайтесь прибытия врачей.

Если приступ случился с посторонним человеком, окажите ему всю вышеуказанную помощь. При остановке дыхания и пульса совершите прекардиальный удар. С высоты 30-40 см резко и сильно ударьте ребром ладони в грудь пострадавшего. Затем прощупайте пульс. Отчетливее всего он ощущается на сонной артерии, расположенной на шее. Если таким образом не удалось запустить сердце, проделайте непрямой массаж сердца.

Помимо прочего человек на пороге инсульта обычно испытывает сильную головную боль, и у него нарушена координация движений. Врачи советуют при первых же симптомах немедленно вызывать скорую помощь.

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