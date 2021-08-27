Третій день Паралімпіади у Токіо приніс нашій збірній 13 нагород. Українська важкоатлетка, чемпіонка світу та Європи й володарка світового рекорду Маріана Шевчук перемогла у ваговій категорії до 55 кілограмів.

"Золото" також виборола Анна Стеценко - у плаванні вільним стилем на дистанції 400 метрів. Наші плавці також узяли чотири срібні медалі. Вперше в історії Україна виграла "срібло" у командному фехтуванні.

Окрім того, другий результат у фехтуванні на візках показав Артем Манько. Владислав Білий взяв "срібло" у метанні списа. А легкоатлетка Анастасія Москаленко стала другою в метанні булави.

Наші спортсмени також завоювали три бронзи - одну на треку і дві у дзюдо. Всього в України 22 нагороди: три золотих, 13 срібних і 6 бронзових.