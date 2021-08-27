Паралімпіада 2020: Україна піднялася на четверте місце в командному заліку [ Редактировать ]
13 нагород усіх гатунків! Це результат третього дня для української збірної на Паралімпіаді. Дві золоті, сім срібних та чотири бронзові медалі.
Золото принесла Україні важкоатлетка, чемпіонка світу та Європи й володарка світового рекорду Маріана Шевчук. А також плавчиня Анна Стеценко. Вона стала найкращою у плаванні вільним стилем на дистанції 400 метрів.
Крім того, наші плавці взяли ще чотири срібла. Вперше в історії Україна має "срібло" в командному фехтуванні. Владислав Білий - у метанні списа. А легкоатлетка Анастасія Москаленко - в метанні булави.
Наші спортсмени також завоювали чотири бронзи - одну на треку, ще одну в стрибках у довжину та дві у дзюдо. Таким чином Україна піднялася в командному заліку на четверте місце. У нас 22 нагороди, три з яких золоті.
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Третій день Паралімпіади у Токіо приніс нашій збірній 13 нагород. Українська важкоатлетка, чемпіонка світу та Європи й володарка світового рекорду Маріана Шевчук перемогла у ваговій категорії до 55 кілограмів.
В перший день змагань плавець Антон Коль - завоював для нашої збірної "срібло", а шаблістка Євгенія Бреус здобула бронзову медаль.
Одну золоту, п'ять срібних і дві бронзові медалі здобула Україна в перший турнірний день на Паралімпіаді в Токіо.
Одну золоту, п'ять срібних і дві бронзові медалі здобула Україна в перший турнірний день на Паралімпіаді в Токіо.
На катері Віталій Ступак разом із командою підпливає до місця старту. У руках прапор України та пляшка з водою. Чоловік стартує від берегів Великої Британії