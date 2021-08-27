13 нагород усіх гатунків! Це результат третього дня для української збірної на Паралімпіаді. Дві золоті, сім срібних та чотири бронзові медалі.

Золото принесла Україні важкоатлетка, чемпіонка світу та Європи й володарка світового рекорду Маріана Шевчук. А також плавчиня Анна Стеценко. Вона стала найкращою у плаванні вільним стилем на дистанції 400 метрів.

Крім того, наші плавці взяли ще чотири срібла. Вперше в історії Україна має "срібло" в командному фехтуванні. Владислав Білий - у метанні списа. А легкоатлетка Анастасія Москаленко - в метанні булави.

Наші спортсмени також завоювали чотири бронзи - одну на треку, ще одну в стрибках у довжину та дві у дзюдо. Таким чином Україна піднялася в командному заліку на четверте місце. У нас 22 нагороди, три з яких золоті.