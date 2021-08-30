У Каліфорнії утворився вогняний смерч [ Редактировать ]
Під час лісових пожеж у Каліфорнії утворився вогняний смерч.
На аматорських кадрах видно вихор полум'я, заввишки кількадесят метрів. Рятувальники намагалися його загасити за допомогою бульдозера і пожежного гвинтокрила.
До подолання стихії залучили щонайменше півтори сотні вогнеборців. Від середини літа США потерпають від лісових пожеж. Стихія охопила одразу кілька штатів - Каліфорнію, Орегон, Айдахо і Аляску.
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