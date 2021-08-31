До МЗС України досі надходять запити про евакуацію з Афганістану [ Редактировать ]
Українців з Афганістану евакуюватимуть і після 31 серпня.
Таке повідомив речник Міністерства закордонних справ - Олег Ніколенко. За його словами, до них досі надходять запити про вивезення з країни. Наразі посольство в Таджикистані уточнює дані людей, їхню кількість і місце перебування.
За першої нагоди, усі громадяни отримають чіткі інструкції про подальші дії. Нагадаю, Україна організувала шість евакуаційних рейсів з Кабула. Вивезли понад 650 людей.
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Найвища цінність для української держави - це людина. Тому ми рятуємо наших громадян, але також допомагаєм людям з інших держав з гуманітарних міркувань.