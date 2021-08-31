Українців з Афганістану евакуюватимуть і після 31 серпня.

Таке повідомив речник Міністерства закордонних справ - Олег Ніколенко. За його словами, до них досі надходять запити про вивезення з країни. Наразі посольство в Таджикистані уточнює дані людей, їхню кількість і місце перебування.

За першої нагоди, усі громадяни отримають чіткі інструкції про подальші дії. Нагадаю, Україна організувала шість евакуаційних рейсів з Кабула. Вивезли понад 650 людей.