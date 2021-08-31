Вантажний космічний корабель Cargo Dragon компанії Ілона Маска SpaceX успішно пристикувався до Міжнародної космічної станції.

Стартував апарат зі східного узбережжя США два дні тому. В NASA зазначили - корабель доправив понад три тони продовольства, а також обладнання та матеріали. Їх космонавти використовуватимуть для наукових експериментів. Це вже 23 запуск Cargo Dragon до МКС. Реалізують його в рамах контракту між NASA та SpaceX.