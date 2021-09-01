Усі троє громадян України, які потрапили під сходження лавини на горі Казбек - у безпеці.

Як повідомили в українському МЗС, одну альпіністку доправили до лікарні з переломом руки, стан двох інших - задовільний. Українців гелікоптером евакуювали до міста Степанцмінда.

Вже сьогодні вони планують прибути до Тбілісі, звідки згодом вирушать до України. Нагадаю, напередодні вранці групу накрила лавина на горі Казбек. Зазначають, що туристи сходили з грузинського боку.