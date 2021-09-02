В Чугуеве Харьковской области в День знаний автомобиль "Жигули" протаранил компанию людей, шедших по обочине дороги. Об этом сообщает областная полиция.

ДТП произошло 1 сентября около 15:30. Автомобиль "ВАЗ-2103" под управлением 23-летней женщины двигался по нерегулируемому перекрестку по улице Мичурина. В это время по проезжей навстречу шла компания людей, среди которых были дети.

Водитель поворачивала налево, однако не справилась с управлением и въехала в пешеходов. Основной удар пришелся на детей: 10-летнюю девочку и 11-летнего мальчика.

Дети доставлены в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи. У девочки травмы средней тяжести, она находится в общей палате. Мальчик в тяжелом состоянии в реанимации.

Заместитель главного врача больницы Андрей Соцкий рассказал изданию KharkivToday, что у юного пациента тяжелые внутренние повреждения, в том числе разрыв брыжейки тонкого кишечника. Его прооперировали. У девочки сломана нога и обожжено плечо.

Напомним, что на выходных в Харькове ночью сбили наездницу на лошади. Животное погибло на месте аварии, а 24-летнюю наездницу госпитализировали с травмами.