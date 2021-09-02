Под Харьковом дама на "Жигулях" сбила двух школьников: мальчик в реанимации (фото) [ Редактировать ]
Источник: Национальная полиция Украины
В Чугуеве Харьковской области в День знаний автомобиль "Жигули" протаранил компанию людей, шедших по обочине дороги. Об этом сообщает областная полиция.
ДТП произошло 1 сентября около 15:30. Автомобиль "ВАЗ-2103" под управлением 23-летней женщины двигался по нерегулируемому перекрестку по улице Мичурина. В это время по проезжей навстречу шла компания людей, среди которых были дети.
Водитель поворачивала налево, однако не справилась с управлением и въехала в пешеходов. Основной удар пришелся на детей: 10-летнюю девочку и 11-летнего мальчика.
Дети доставлены в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи. У девочки травмы средней тяжести, она находится в общей палате. Мальчик в тяжелом состоянии в реанимации.
Заместитель главного врача больницы Андрей Соцкий рассказал изданию KharkivToday, что у юного пациента тяжелые внутренние повреждения, в том числе разрыв брыжейки тонкого кишечника. Его прооперировали. У девочки сломана нога и обожжено плечо.
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