В Харькове ночью сбили наездницу на лошади (фото) [ Редактировать ]
Источник: Национальная полиция Украины
В ночь на субботу, 28 августа, в Харькове водитель Volkswagen Passat сбил женщину, которая ехала верхом на лошади. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.
Роковое для лошади столкновение произошло в 2:40 на Клочковском спуске в Шевченковском районе города.
Животное погибло на месте аварии, а 24-летнюю наездницу госпитализировали с травмами. После оказания медицинской помощи ее отпустили домой.
Правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента.
Напомним, что одна из лошадей, участвовавших в Олимпийских играх в Токио, получила травму, из-за которой ее пришлось усыпить.
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