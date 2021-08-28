В ночь на субботу, 28 августа, в Харькове водитель Volkswagen Passat сбил женщину, которая ехала верхом на лошади. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

Роковое для лошади столкновение произошло в 2:40 на Клочковском спуске в Шевченковском районе города.

Животное погибло на месте аварии, а 24-летнюю наездницу госпитализировали с травмами. После оказания медицинской помощи ее отпустили домой.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента.

Напомним, что одна из лошадей, участвовавших в Олимпийских играх в Токио, получила травму, из-за которой ее пришлось усыпить.