Трубами Харківщини пустили суміш газу та водню замість блакитного палива [ Редактировать ]
Водневе майбутнє? На магістральному полігоні Харківщини випробували газорегуляторні пункти. Трубами пустили суміш газу та водню. Нею планують замінити класичне - блакитне паливо. Бо так для екології безпечніше. Втім, поки що, це перспектива не найближчих років, а скоріше підготовка до майбутнього зеленої енергетики.
Тож, як пройшли випробування? Чи безпечний водень у газових мережах? - Детальніше - Богдан Вербицький.
Сировина, яка давно стала буденністю - ГАЗ. Без нього, здавалося б, неможливо, але...
Ігор Гоцик, заступник керівника водневого проекту "РГК":
Водень - це є чиста енергія майбутнього.
Чому? І як водень поводить себе у газових мережах?Ми перевірили це особисто.
Ми - на експерементальному майданчику неподалік від Чугуєва. Це - газова система України "в мініатюрі". Через ці газорегулюючі шафи пропускатимуть суміш водню та газу.
Олександр Волович, керівник проект "RGC Production":
Вони призначенні для редукованнz газу, тобто для зменшення тиску газу. На вході більше, на виході менше. І для стабілізації потоку газу.
Ігор Гоцик, заступник керівника водневого проекту «"ГК":
Сьогодні ми будемо тестувати обладнання, яке призначене для регулювання подачі газу. А газо-воднева суміш як елемент водневого проекту ЄС, та проекту РГК. Водень - це є чиста енергія майбутнього. Який прийде на зміну викопним видам палива, таким як природний газ. Фактично цей проект є аналогом європейського та британського проекту "Hy Deploy".
Його головне завдання - скоротити викиди вуглекислого газу. А до 2050 року - взагалі звести їх до нуля! Водень більш екологічний. Це, приміром, машини, що працюють на водні. Замість диму з вихлопної труби - пара. Зменшити кількість СО2 хочуть і в газорозподільних системах. Перший етап - змішування природного газу та водню у співвідношенні 20 на 80.
Анатолій Денисов, експерт компанії "Бюро Верітас":
Раз европейцы переходят на это, то, думаю, и наша страна должна к этому стремиться.
Костянтин П'яних, заступник директора з наукової роботи:
Вы даже этого не узнаете. Вы даже этого не увидите. Такое количество водорода, оно позволяет работать без проблем.
А значить, тиск суміші у трубах - у нормі. Разом із напарником, пан Віктор стежить за показниками цієї газорегулюючої шафи. Шви та стики - "ахілесова п’ята" устаткування. Тож потрібен контроль. Труби перевріюять на можливий витік.
Протягом хвилини. Прилад витоку не показав. Такі випробування, до речі, проводять не вперше.
Олександр Волович, керівник проект "RGC Production":
Були деякі проблеми, ми їх вирівняли, владнали технічно конструктив, змінили підхід до комплектації, до регулювання, до налаштування. Окрім цього, в нас стоять потужні лазерні установки. В нас стоять потужні установки для гнуття металу.
Подібні шафові газорегуляторні пункти перевірятимуть до кінця вересня на п’ятиводневих полігонах по всій країні. Якщо вони складуть водневий іспит, то газорегулюючі пункти RGc production стануть першими в Україні сумісним з газоводневими сумішами.
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