Втім, поки що, це перспектива не найближчих років, а скоріше підготовка до майбутнього зеленої енергетики.

Водневе майбутнє? На магістральному полігоні Харківщини випробували газорегуляторні пункти. Трубами пустили суміш газу та водню. Нею планують замінити класичне - блакитне паливо. Бо так для екології безпечніше. Втім, поки що, це перспектива не найближчих років, а скоріше підготовка до майбутнього зеленої енергетики.

Тож, як пройшли випробування? Чи безпечний водень у газових мережах? - Детальніше - Богдан Вербицький.

Сировина, яка давно стала буденністю - ГАЗ. Без нього, здавалося б, неможливо, але...

Ігор Гоцик, заступник керівника водневого проекту "РГК":

Водень - це є чиста енергія майбутнього.

Чому? І як водень поводить себе у газових мережах?Ми перевірили це особисто.

Ми - на експерементальному майданчику неподалік від Чугуєва. Це - газова система України "в мініатюрі". Через ці газорегулюючі шафи пропускатимуть суміш водню та газу.

Олександр Волович, керівник проект "RGC Production":

Вони призначенні для редукованнz газу, тобто для зменшення тиску газу. На вході більше, на виході менше. І для стабілізації потоку газу.

Ігор Гоцик, заступник керівника водневого проекту «"ГК":

Сьогодні ми будемо тестувати обладнання, яке призначене для регулювання подачі газу. А газо-воднева суміш як елемент водневого проекту ЄС, та проекту РГК. Водень - це є чиста енергія майбутнього. Який прийде на зміну викопним видам палива, таким як природний газ. Фактично цей проект є аналогом європейського та британського проекту "Hy Deploy".

Його головне завдання - скоротити викиди вуглекислого газу. А до 2050 року - взагалі звести їх до нуля! Водень більш екологічний. Це, приміром, машини, що працюють на водні. Замість диму з вихлопної труби - пара. Зменшити кількість СО2 хочуть і в газорозподільних системах. Перший етап - змішування природного газу та водню у співвідношенні 20 на 80.

Анатолій Денисов, експерт компанії "Бюро Верітас":

Раз европейцы переходят на это, то, думаю, и наша страна должна к этому стремиться.

Костянтин П'яних, заступник директора з наукової роботи:

Вы даже этого не узнаете. Вы даже этого не увидите. Такое количество водорода, оно позволяет работать без проблем.

А значить, тиск суміші у трубах - у нормі. Разом із напарником, пан Віктор стежить за показниками цієї газорегулюючої шафи. Шви та стики - "ахілесова п’ята" устаткування. Тож потрібен контроль. Труби перевріюять на можливий витік.

Протягом хвилини. Прилад витоку не показав. Такі випробування, до речі, проводять не вперше.

Олександр Волович, керівник проект "RGC Production":

Були деякі проблеми, ми їх вирівняли, владнали технічно конструктив, змінили підхід до комплектації, до регулювання, до налаштування. Окрім цього, в нас стоять потужні лазерні установки. В нас стоять потужні установки для гнуття металу.