Ураган на востоке США: число жертв растет [ Редактировать ]
В результате урагана "Ида", который обрушился на северо-восток США, по меньшей мере погибли 58 человек. Больше всего жертв стихии зафиксировали в Нью-Джерси.
Об этом пишет Sky News.
Отмечается, что в Нью-Джерси погибли 23 человека, в Нью-Йорке - 16, в Луизиане жертвами урагана стали 11 человек.
Еще восемь человек погибли в Миссисипи, Алабаме, Пенсильвании, Мэриленде и Коннектикуте.
По данным Национальной метеорологической службы, количество осадков в Центральном парке Нью-Йорка побило 94-летний рекорд, а в городе Ньюарке, штат - 62-летней давности.
Ранее мы писали, что в Мексике бушует ураган "Грейс", который привел к сильным наводнениям и оползням. Восемь человек погибли, семь человек погибли в столице штата Халапа, с восьми - шестеро были членами одной семьи. Больше всего пострадал штат Веракрус.
Кроме того, на юге Польши бушуют сильные ливни и ураганный ветер, в результате которых под водой оказались сотни дорог, домов, а также улиц. Самые большие "увечья" получили Малопольское и Подкарпатское воеводства, за суки сотрудники пожарной службы выезжали на вызовы 600 и 270 раз соответственно.
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