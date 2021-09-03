В США резко возросло количество жертв урагана Ида [ Редактировать ]
На территории США в результате разрушительного урагана "Ида" количество погибших увеличилось в два раза. Об этом сообщает телеканал CNN.
Таким образом, количество погибших на северо-востоке Соединенных Штатов Америки составляет 45 человек. При этом только в одном штате Нью-Джерси количество жертв урагана составляет 23 человек, однако их число может возрасти, так как большое количество людей считаются пропавшими без вести.
Отмечается, что наибольшее количество погибших в момент смерти находились в автомобилях, на которые обрушивалась "большая вода". Сейчас информация продолжает быть неподтвержденной и в штате не берутся прогнозировать дальнейшее развитие ситуации.
Ранее мы писали, что в Мексике бушует ураган "Грейс", который привел к сильным наводнениям и оползням. Восемь человек погибли, семь человек погибли в столице штата Халапа, с восьми - шестеро были членами одной семьи. Больше всего пострадал штат Веракрус.
Кроме того, на юге Польши бушуют сильные ливни и ураганный ветер, в результате которых под водой оказались сотни дорог, домов, а также улиц. Самые большие "увечья" получили Малопольское и Подкарпатское воеводства, за суки сотрудники пожарной службы выезжали на вызовы 600 и 270 раз соответственно.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Перша повінь у історії Нью-Йорка, восьмеро людей загинули. До "Великого Яблука" докотився ураган "Айда".
Після того, як ураган Айда пронісся узбережжям Мексиканської затоки. За словами комунальних служб, на відновлення електропостачання може піти до трьох тижнів.
Більшість загиблих опинилися у пастці у власному автомобілі. За останні дні "Айда" дещо ослабла, проте досі несе за собою потужні зливи. Від повеней уже постраждали Нью-Йорк, Нью-Джерсі, Пенсильванія, Коннектикут і Меріленд.
Решение коснется американского города Сан-Франциско
Препараты выкинули аптечные сети, а также местные власти