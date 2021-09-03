На территории США в результате разрушительного урагана "Ида" количество погибших увеличилось в два раза. Об этом сообщает телеканал CNN.

Таким образом, количество погибших на северо-востоке Соединенных Штатов Америки составляет 45 человек. При этом только в одном штате Нью-Джерси количество жертв урагана составляет 23 человек, однако их число может возрасти, так как большое количество людей считаются пропавшими без вести.

Отмечается, что наибольшее количество погибших в момент смерти находились в автомобилях, на которые обрушивалась "большая вода". Сейчас информация продолжает быть неподтвержденной и в штате не берутся прогнозировать дальнейшее развитие ситуации.

Ранее мы писали, что в Мексике бушует ураган "Грейс", который привел к сильным наводнениям и оползням. Восемь человек погибли, семь человек погибли в столице штата Халапа, с восьми - шестеро были членами одной семьи. Больше всего пострадал штат Веракрус.

Кроме того, на юге Польши бушуют сильные ливни и ураганный ветер, в результате которых под водой оказались сотни дорог, домов, а также улиц. Самые большие "увечья" получили Малопольское и Подкарпатское воеводства, за суки сотрудники пожарной службы выезжали на вызовы 600 и 270 раз соответственно.

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