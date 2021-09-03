Польоти компанії мільярдера Бренсона призупинено [ Редактировать ]
Космічні польоти компанії Virgin Galactic мільярдера Річарда Бренсона призупинили.
Федеральне управління цивільної авіації США розпочало розслідування недавнього інциденту, коли під час польоту Бренсона корабель змінив курс. В управлінні хочуть з'ясувати, чи була тоді загроза громадській безпеці.
В компанії Бренсона виправдовуються: пілоти зіткнулися з несподіваним вітром на великій висоті і змушені були змінити курс, аби безпечно злетіти, а потім - повернутися на Землю.
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