Космічні польоти компанії Virgin Galactic мільярдера Річарда Бренсона призупинили.

Федеральне управління цивільної авіації США розпочало розслідування недавнього інциденту, коли під час польоту Бренсона корабель змінив курс. В управлінні хочуть з'ясувати, чи була тоді загроза громадській безпеці.

В компанії Бренсона виправдовуються: пілоти зіткнулися з несподіваним вітром на великій висоті і змушені були змінити курс, аби безпечно злетіти, а потім - повернутися на Землю.