Похолодание до +3: синоптики дали прогноз погоды на 5 сентября [ Редактировать ]
В Украине в субботу, 5 сентября, сохранится похолодание. Ночью температура опустится до +3 градусов.
Погода в Украине
Температура воздуха в течение дня будет низкой в большинстве областей и будет держаться на уровне +15-17 градусов днем. Ночью опустится до +5-7 градусов. Теплее будет в южных областях. Там днем прогнозируют +19-21 градус. Ночью там будет +9-11 градусов.
Самой низкой температура будет в Черниговской, Сумской и Ривненской областях. Там ночью столбики термометров опустят до 3 градусов.
Осадков в течение дня не ожидается.
Погода в Киеве
В столице сегодня будет облачно с прояснениями.
Днем температура будет держаться на уровне +15-17 градусов. Ночью опустится до +6-8.
Как рассказал народный синоптик Леонид Горбань в сентябре будет и жара, и дожди, и похолодание.
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