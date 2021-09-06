Польща надала притулок ще одній спортсменці з Білорусі.

Гуманітарну візу отримала Ольга Сафронова. Спортсменка мала представляти Білорусь на Олімпіаді в Токіо в кінному спорті. Проте в останній момент її виключили зі складу делегації. Мовляв, в одного з коней Ольги виявили сліди допінгу. Тоді Сафронова критично висловилася на адресу федерації спорту Білорусі та Олександра Лукашенка.

А вже згодом, спортсменку внесли до так званого списку "ворогів народу". У цьому списку вже понад 40 білоруських спортсменів. Зокрема, й атлетка Христина Тимановська, яка теж виїхала до Польщі.