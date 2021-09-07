"ДНР" и "ЛНР" объединяются [ Редактировать ]
Источник: РИА Новости
С 1 октября 2021 года будет упразднена таможня между самопровозглашенными "ДНР" и "ЛНР". Об этом синхронно заявили в "народном совете ДНР" и "таможенном комитете ЛНР", передают "Новости Донбасса".
"С 1 октября 2021 года таможенных постов между ЛНР и ДНР не будет. Будет функционировать единый внутренний рынок товаров", - сообщил глава таможенного комитета "ЛНР" Юрий Афанасьевский.
Отмена таможни предполагает свободное перемещение товаров между квази-республиками, использование единых таможенных тарифов и других мер регулирования внешней торговли товарами с третьими странами. Также не будет таможенного досмотра людей.
Документы "ЛНР" и "ДНР" будут одинаково признавать в обеих недореспубликах.
Днем ранее, 6 сентября, главари "республик" на Донбассе объявили о создании единого таможенного и экономического пространства, что подразумевает синхронизацию законодательств.
Напомним, что в Европейском Союзе считают, что Россия пытается постепенно "поглотить" части восточной Украины, неподконтрольные Киеву.
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