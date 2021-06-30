Пушилин прокомментировал слухи о слиянии "ДНР" и "ЛНР" [ Редактировать ]
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Самопровозглашенные республики на Донбассе пока не планируют "объединяться". Об этом заявил главарь так называемой "ДНР" Денис Пушилин, сообщает Теlegram-канал "Донбасс решает".
Периодически этот вопрос поднимается, поднимается на разных уровнях, поднимается и людьми. Но, исходя из нынешней обстановки, исходя из того, что есть Минские соглашения, это является нецелесообразным. Мы себе нанесем определенный ущерб, в переговорном процессе, как минимум. Поэтому этот вопрос на данный момент на повестке не стоит. Как будет дальше - посмотрим.
При этом Пушилин считает, что жить лучше "в большой стране". Ранее он заявлял, что при объединении "ДНР" и "ЛНР", их представительства на Минских переговорах могут сократить.
Как сообщали "Подробности", в конце мая президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против главарей "ДНР" и "ЛНР" Пушилина и Пасечника, а также "главы" оккупационной администрации Крыма Сергея Аксенова.
Напомним, что Верховная Рада отменила штрафы за выезд из временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей через Россию.
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