Мобильный оператор "ДНР" переходит на телефонный код России [ Редактировать ]
Источник: РИА Новости
Мобильный оператор неподконтрольного Донбасса "Феникс" переходит с местного телефонного кода +071 на российский код +7958. Об этом сообщает "Страна.UA".
Абоненты оператора "Феникс" в Донецке и на неподконтрольной территории начали получать СМС о том, что их номер подключен к российскому телефонному коду +7958.
Таким образом с "Феникса" можно звонить на российские номера и принимать с них звонки. Стоимость звонков - по внутренним ценам мобильной связи в России.
Через российский телефонный код теперь можно звонить из любой точки мира в ОРДО, в том числе из Украины. В этом случае код "Феникса" +071 в номере телефона меняется на российский +7958.
При этом сам российский номер имеет не только другой код, но и полностью отличается от номера "Феникс" конкретного абонента. В уведомлении этот номер указан как "московский регион, оператор Sprint", пишет Telegram-канал Dontel. При этом, при поиске данного кода +7958 в сети есть информация, что это "Виртуальный оператор сотовой связи".
Люди, которым подключили этот номер, могут пользоваться и старым номером. Это на данный момент бесплатно.
СМС-уведомления о переходе на российский код получают пока не все жители ОРДО, то есть переход на российский код проходит постепенно. Оператор "Феникс" назвал это экспериментальным проектом, но пообещал, что российский код постепенно введут для всех абонентов из "ДНР".
В 2018 году оператор "Феникс" наладил связь с абонентами "Водафон", но при этом стоимость одной минуты разговора обходилась в 5 гривен.
Как сообщали "Подробности", в мае 2021 года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия не собирается поглощать самопровозглашенные Донецкую и Луганскую "народные республики".
Так он прокомментировал публикацию Bloomberg о том, что организация Москвой незаконных выборов на Донбассе и выдача российских паспортов жителям "республик" направлены на фактическую интеграцию этих образований в состав России.
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