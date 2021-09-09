Знову стихійне лихо: до Штатів прямує новий тропічний циклон [ Редактировать ]
Новий тропічний циклон прямує до США.
"Мінді" - так назвали ураган, загрожує Флориді. Синоптики попереджають про ймовірні повені. Наразі швидкість вітру сягає 75-ти кілометрів за годину.
"Мінді" став 13-им циклоном у цьогорічному сезоні атлантичних ураганів. Наприкінці минулого місяця шторм "Айда" налетів на південь США. Стихія забрала життя 71-єї людини.
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Там пройшли сильні зливи. Подекуди випало до пів метра опадів. Затоплені вулиці та будинки. Пошкоджено електромережі
Швидкість вітру сягає 150-ти кілометрів на годину.
Мексику сколихнув землетрус магнітудою 7 і 1. Епіцентр був поблизу курортного міста Акапулько, але відчули поштовхи і в столиці.
Ніби іграшковий, зносить дах у одній з лікарень штату Луїзіана у США. Так ураган "Айда" вирує на східному узбережжі країни. Йому вже надали четверту категорію потужності із п'яти можливих.